«Мы реализовали все наши акции [платёжной системы Visa] и получили прибыли около 7 млрд рублей», — передал «Прайм» слова представителя Сбербанка. Объём проданного пакета банк не уточнил. Два месяца назад Сбербанк сообщал о продаже акции международной платежной системы MasterCard на 9,7 млрд рублей. Впервые о том, что банк владеет акциями двух главных платёжных систем публично заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Александр Морозов в декабре 2016 года — план продажи акций платёжных систем банк тогда не озвучивал.