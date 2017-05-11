В начале мая Microsoft представила Windows 10 S — упрощенную версию последней версии своей операционной системы. Windows 10 S будет устанавливаться на дешевые ноутбуки и планшеты, предназначенные в первую очередь для образовательных учреждений. Microsoft объявила о сотрудничестве с Samsung, Acer, ASUS, Dell, HP, Fujitsu и Toshiba. Все эти компании будут выпускать дешевые компьютеры под управлением Windows 10 S.

Windows 10 S имеет только одно ограничение в сравнении с полноценной версией Windows 10 — она будет поддерживать только загруженные из Windows Store приложения, остальные приложения будут блокироваться. Кроме того, чтобы попасть Windows Store разработчик должен использовать разработанные Microsoft инструменты HTML и JavaScript. Это означает, что браузеры сторонних разработчиков должны будут перейти на EdgeHTML, разработанный для нового браузера Microsoft Edge. Также Edge будет установлен как браузер по умолчанию в Windows 10 S и пользователь не сможет это изменить.

Все это скорее всего приведет к тому, что сторонние производители браузеров скорее всего откажутся создавать продукцию для пользователей Windows 10 S. Как пишет ZDNet, Microsoft уже отклонила одну заявку на программу, предварительно преобразованную в формат магазина Windows Store Appx. Как предположило издание, это скорее всего произойдет и с Google Chrome, если Google вообще решит создать версию браузера для Windows 10 S.