Яндекс.Такси отключит от сервиса пользователей, которые часто отменяли заказ, с целью сократить количество ложных вызовов в дальнейшем. 10% таких звонков поступает от компаний-конкурентов, которые заставляют водителей службы подключиться к своей программе под угрозой отмены автомобиля. Так, в настоящее время Яндекс.Такси вводит специально разработанный алгоритм, который защитит их от подобных заказчиков. Об этом сообщает «Деловой Петербург».
«Нам известно о случаях в Петербурге, когда с помощью приложения Яндекс.Такси водителей вызывали подставные пассажиры, оказавшиеся рекрутёрами или сотрудниками других служб заказа такси. Ложные вызовы отнимают рабочее время водителя и снижают его заработок», — прокомментировала региональный представитель «Яндекса» Александра Репьева.
«Деловой Петербург» провел опрос среди водителей сервиса. Те сообщили, что их хотели переманить люди, которые представлялись работниками компании «СигмаСТ» — партнеры службы Uber. Представители «СигмаСТ» рассказали изданию, что у них есть те, кто подключают водителей к Uber «на выезде». При этом в компании эти действия не регламентируют. Однако в самой службе по вызову такси отрицают возможность совершения ложного вызова для привлечения новых водителей, но директор по развитию региональной сети Uber Илья Дроздов отметил, что такая вероятность есть.
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