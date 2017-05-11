Цена акций Snap на дополнительных торгах в среду после опубликования отчетности рухнула более чем на 23%. По итогам первого квартала 2017 года чистый убыток компании составил $2,21 млрд или $2,31 в расчете на акцию. Консенсус-прогноз, составленный компанией FactSet прогнозировали убыток на уровне 21 цент на акцию. Основной источник убытка компании — акции на сумму $2 млрд, включенные в компенсационный пакет, который был реализован в ходе IPO.