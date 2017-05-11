10 мая Владимир Путин подписал указ об утверждении «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017−2030 гг.». Согласно документу, одна из задач государства — создать механизм регулирования онлайн-сервисов, которые похожи на СМИ. Также документ предусматривает запрет анонимности в интернете.