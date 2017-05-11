10 мая Владимир Путин подписал указ об утверждении «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017−2030 гг.». Согласно документу, одна из задач государства — создать механизм регулирования онлайн-сервисов, которые похожи на СМИ. Также документ предусматривает запрет анонимности в интернете.
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Лед тронулся господа присяжные заседатели.
С анонимностью пора кончать, это серьезный тормоз для развития интернета, препятствие для становления новой цифровой экономики будущего.
Рад что Путин готов потратить свой рейтинг на непопулярное, но очень нужное для страны решение.
Российской IT индустрии быть, китайский опыт нам в помощь.