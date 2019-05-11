Гендиректор Uber Дара Хосровшахи заявил, что сервису не повезло с новостной повесткой на календаре. Первичное размещение бумаг Uber Inc. прошло с оценкой «по нижней границе» — не $120 млрд, как грезилось ещё осенью 2018, а $75,5 млрд. Затем, в первый же день торгов 10 мая котировки упали на 7,62% — с $45 до $41.55 за акцию. «Вы не можете выбирать неделю, когда станете публичными. На нашу выпала ситуация с президентом Трампом и Китаем [торговая война, Штаты поднимают пошлины на китайский импорт], которая привнесла нестабильность и неопределенность», — считает Хосровшахи.

После IPO выяснилось, что Toyota Motor Corp., летом 2018 купившая бумаги по $45,5 и японский Softbank купивший часть акций по $48 в большой сделке на $8 млрд — приобрели доли в Uber дороже, чем убыточную компанию оценила биржа меньше чем через год. Часть своей доли Softbank купил у основателя Uber и, на тот момент, уже бывшего директора Трэвиса Каланика. Отставка Каланика была одним из условий сделки с Softbank.

В марте-апреле 2019 разочарование испытали инвесторы конкурирующего с Uber сервиса Lyft. Как и Uber, его «младший двойник» несёт убытки, после выхода на биржу котировки Lyft за пару дней упали на 23%. Модель убыточной, сжигающий деньги инвесторов, но растущей компании, показалась сомнительной потенциальным покупателям — как в начале весны 2019, так и в её конце.

Следует отметить, что стратегические инвесторы, а не биржевые игроки, прекратили накачивать деньгами uber-подобные стартапы ещё к IV кварталу 2016 года. Тогда в некоторых сегментах, например доставке еды, объём привлекаемых средств с первого по четвёртый квартал года упал в 20 раз.

Сравнительно небольшой пакет акций глобального Uber Inc. ещё до IPO получил «Яндекс». Долю стоимостью примерно в $50 млн. (по оценке до выхода на биржу) Uber предоставил в обмен на дополнительную 2% долю в совместном предприятии MLU, которое объединяет Яндекс.Такси на рынках России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстана с бывшими активами Uber Inc. в этих странах. Как допустил в ноябре 2017 финдиректор (тогда) «Яндекса» Грег Абовски — совместная компания «Яндекса» и Uber может провести IPO в 2019. Однако уже в апреле 2018 партнёры рассказали, что у них ощутимо разные взгляды на необходимость и формат первичного размещения, как и его сроки. Соответствующие договорённости они зафиксировали в акционерном соглашении MLU.