Федеральная служба по труду и занятости провела тендер и выбрала исполнителя, который за почти полмиллиарда рублей модернизирует платформу «Работа в России». Ведомство хочет превратить нынешнюю площадку для размещения вакансий и резюме в агрегатор вакансий с других сайтов — не только с ресурсов по поиску работы, но и с сайтов компаний.

Другие новые функции, которые должны появиться на площадке:

видеоинтервью соискателя с работодателем;

«мониторинг трудовой и образовательной траектории выпускников»;

технологии машинного обучения и нейросети будут использоваться для оптимизации подбора резюме и вакансий;

подгрузка к резюме документов из образовательных организаций , в том числе дипломов;

в том числе дипломов; мониторинг рынка труда по субъектам РФ и России в целом с генерацией отчётов;

получение ведомством данных об удалённой работе и «движении рабочей силы»;

аналитика поведения пользователей на сайте: статистика по поиску вакансий , откликам , приглашениям.

Исполнитель также должен провести «комплекс мер по улучшению ранжируемости сайта в поисковых системах». Исполнителем работ станет ООО «Бюджетные и финансовые технологии» сооснователя IBS Сергея Мацоцкого, работы оценены в 457 млн рублей.

Сейчас на «Работе в России» размещено 1,7 млн вакансий и зарегистрировано 10 млн пользователей. Площадка появилась в 2009 году (принадлежащая «Сберу» Rabota.ru насчитывает у себя 250 тысяч вакансий и 16,1 млн резюме; HH.ru — 984 тысячи вакансий и 51 млн резюме).

В июне 2020 года Путин уже давал под ответственность премьера Мишустина поручение создать сайт, где можно будет не только размещать и искать резюме и вакансии, но и «оформлять соответствующие правоотношения» — удалённо наняться или уволиться". До 1 июля 2020 года было поручено «проработать вопросы».

В 2018 году Роструд запустил «социальную сеть деловых контактов» Skillsnet, потратив на это 14,5 млн рублей и объявил о планах создать связанный с ней мессенджер.