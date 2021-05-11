Роструд взялся создавать уже второй «государственный Хедхантер» с проверкой дипломов и агрегацией вакансий с корпоративных сайтов


Федеральная служба по труду и занятости провела тендер и выбрала исполнителя, который за почти полмиллиарда рублей модернизирует платформу «Работа в России». Ведомство хочет превратить нынешнюю площадку для размещения вакансий и резюме в агрегатор вакансий с других сайтов — не только с ресурсов по поиску работы, но и с сайтов компаний.

Другие новые функции, которые должны появиться на площадке:

  • видеоинтервью соискателя с работодателем;
  • «мониторинг трудовой и образовательной траектории выпускников»;
  • технологии машинного обучения и нейросети будут использоваться для оптимизации подбора резюме и вакансий;
  • подгрузка к резюме документов из образовательных организаций, в том числе дипломов;
  • мониторинг рынка труда по субъектам РФ и России в целом с генерацией отчётов;
  • получение ведомством данных об удалённой работе и «движении рабочей силы»;
  • аналитика поведения пользователей на сайте: статистика по поиску вакансий, откликам, приглашениям.

Исполнитель также должен провести «комплекс мер по улучшению ранжируемости сайта в поисковых системах». Исполнителем работ станет ООО «Бюджетные и финансовые технологии» сооснователя IBS Сергея Мацоцкого, работы оценены в 457 млн рублей.

Сейчас на «Работе в России» размещено 1,7 млн вакансий и зарегистрировано 10 млн пользователей. Площадка появилась в 2009 году (принадлежащая «Сберу» Rabota.ru насчитывает у себя 250 тысяч вакансий и 16,1 млн резюме; HH.ru — 984 тысячи вакансий и 51 млн резюме).

В июне 2020 года Путин уже давал под ответственность премьера Мишустина поручение создать сайт, где можно будет не только размещать и искать резюме и вакансии, но и «оформлять соответствующие правоотношения» — удалённо наняться или уволиться". До 1 июля 2020 года было поручено «проработать вопросы».

В 2018 году Роструд запустил «социальную сеть деловых контактов» Skillsnet, потратив на это 14,5 млн рублей и объявил о планах создать связанный с ней мессенджер.

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое