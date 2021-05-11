Министерство разработало поправки в закон «Об Особой экономической зоне в Калининградской области». Цель изменений состояла в том, чтобы привести закон в соответствие с таможенным законодательством Евразийского экономического союза, но в теоретически формальных поправках содержится положение о том, что розничная продажа товаров разрешена только физическим лицам, находящимся на территории Особой экономической зоны.

Подобное требование сделает невозможной онлайн-торговлю в Калининградской области. В этом случае для покупки товаров в интернет-магазине потребуется подтвердить фактическое присутствие физического лица на территории Калининградской области, что необоснованно ограничит права граждан Российской Федерации", — заявляют в правительстве региона. «Еще одно новое положение законопроекта в случае его принятия усложнит жизнь не только бизнесу, но и гражданам. Речь идёт об обязательствах физического или юридического лица при вывозе или пересылке товаров или своего имущества в другие регионы нашей страны. Им предлагается доказывать статус этих товаров в качестве товаров Евразийского экономического союза, либо подтверждать, что за указанные товары при ввозе были уплачены таможенные платежи или поместить до этого свои товары на склад временного хранения (хранение на котором не является бесплатным)», — указывают в пресс-службе. Также там отмечают, что поправки не решают проблему вывоза вторсырья с территории Калининградской области на остальную часть территории России — при том, что поручение сделать это давал президент России Владимир Путин.

В Калининградской торгово-промышленной палате заявили прессе, что поправки «кардинально меняют и усложняют весь уклад хозяйственной деятельности как юридических, так и физических лиц, перемещающих товары (включая товары для личного пользования) с территории Калининградской области на остальную часть территории Евразийского экономического союза».