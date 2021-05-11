Василий Оксенюк, который недавно анонсировал запуск новой соцсети, рассказал, что небольшой банк в Неваде закрыл ему счёт. «Это не наше решение, нам рекомендовали не открывать счета компаниям, которые занимаются разработкой и развитием социальных сетей», сказали в банке.

На фоне последних событий вокруг фейсбука, с его скандальными историями про цензуру, блокировками учетных записей, странными алгоритмами и прочими не радостными новостями, решили мы с группой единомышленников создать социальную сеть в которой все эти безобразия в принципе бы не могли существовать.

Разработали концепцию, тех. задание ну и зарегистрировали корпорацию у нас в Неваде, с тем чтобы выстроить структурно все взаимоотношения между акционерами, заодно открыв банковский счёт, сознательно выбрав местный не известный банк, на который инвесторы могли перечислить деньги и с которого бы финансировался проект.

И вот. Получаю сегодня звонок из банка со следующим сообщением: — Мистер Оксенюк, мы с сожалением вам сообщаем, что мы вынуждены закрыть вам счёт. Это не наше решение, нам рекомендовали не открывать счета компаниям, которые занимаются разработкой и развитием социальных сетей. Если вы захотите открыть персональный счёт, то мы с удовольствием предоставим вам такую возможность.

Спрашиваю, дескать, кто рекомендовал, что за проблема с социальными сетями ну и так далее.

В итоге просто сослались на то, что они частная компания и по договору имеют право закрыть счёт без объяснения причин.

Несколько лет назад Оксенюк уже пострадал от американских околофинансовых организаций: в 2019 году SEC приостановила торговлю ценными бумагами компании American Retail Group, которой принадлежит криптоплатформа Simex, её президентом на тот момент был Оксенюк. Комиссия сочла ложными заявления компании о партнерстве с «квалифицированным и одобренным ведомством кастодианом». Заявление о регистрации в SEC размещения привилегированных акций тоже было названо ложным.

Сейчас Оксенюк является владельцем группы инвестиционных компаний и проживает в Лас-Вегасе.