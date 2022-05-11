Основанная россиянином майнинговая компания BitRiver, крупнейший оператор дата-центров для добычи криптовалют в Евразии, может подать иск к Минфину США. «BitRiver намерена предъявить Минфину США обвинение в недобросовестной конкуренции и лоббировании отрасли майнинга США, нарушающих правила Всемирной торговой организации», — отметили в компании. Там добавили, что BitRiver «не является госструктурой, а на 100% частная компания», которая никоим образом не помогает обходить санкции. Гендиректор и основатель BitRiver Игорь Рунец назвал действия американского Минфина «попыткой изменить мировую расстановку сил в пользу компаний США и убрать с рынка крупнейшего российского игрока».

В апреле американский Минфин включил BitRiver в SDN-лист «за деятельность в технологическом секторе экономики». В сообщении Минфина США указано, что ведомство наложило санкции на российские компании, которые работают в области добычи криптовалют, потому что они помогают стране монетизировать ее природные ресурсы. Помимо BitRiver, под санкции попали десять ее дочерних предприятий. Bloomberg ранее связал компанию BitRiver со структурами бизнесмена Олега Дерипаски. Майнинговая ферма BitRiver находится в Братске в Иркутской области, недалеко от Братской ГЭС и алюминиевого завода, которые принадлежат En+ Group и его дочерней структуре UC Rusal. Ранее их контролировал Дерипаска, однако после введения санкций (как персональных, так и против компаний) он снизил свою долю в этих активах. В 2020 году BitRiver вместе с En+ Group создали совместное предприятие Bit+ для майнинга криптовалют с помощью возобновляемой энергии.