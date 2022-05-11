В новом законе о регулировании передвижения на самокатах, моноколёсах и похожих средствах перемещения не появилось каких-то жутких ограничений, которые помешают бизнесу кикшерингов:

Основное требование ГОСТа, с текстом которого ознакомился “Ъ”,— «зашитое» с завода ограничение скорости 25 км/ч.

Эта функция уже есть в кикшеринговых СИМ, теперь она будет обязательна для устройств из магазинов. Спутниковая система принудительно ограничит скорость в заданных районах (например, в парках). Функция «пешеходный режим» (судя по всему, будет включаться автоматически) с ограничением скорости 6 км/ч предполагает, что электросамокат будет подавать «отличительный и видимый световой сигнал» для водителя и окружающих.