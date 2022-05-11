уровень доверия к телевидению снизился: если 17 марта 33% респондентов называли именно телевидение источником информации, которому они доверяют больше, чем другим, то 27 апреля так считали уже только 23% опрошенных.

Но в то же время люди в возрасте от 45 до 60 лет, наоборот, стали чаще доверять интернет-медиа: приоритетным источником информации его называли 25% в апреле против 20% в марте. При этом в целом вросло доверие к соцсетям, блогам и Telegram-каналам: доля тех, кто выбирает этот источник информации, увеличилась с 19% до 23%.