Перекличка журналистов с пресс-секретарём президента РФ будет вестись без участия "Эха" (прекратило деятельность), украинского проекта УНИАН (корреспондент перестал выходить на связь) и издания "Медуза" (иноагент), которое перестало иметь отношение к России:

Представитель Кремля во время пресс-колла сказал, что «надо было подчистить, что называется, пул». Господин Песков обосновал это тем, что «Эхо Москвы» ликвидировали, журналист УНИАНа Роман Цимбалюк «на связь не выходит», а «Медуза» не является российским СМИ.

«"Эха Москвы" больше не существует". УНИАН — он (журналист агентства.— "Ъ") здесь работал, всегда был на конференц-колле в пуле, но давным-давно уехал и на связь не выходит. И "Медуза" фактически уже перестала иметь хоть какую-то связь с Россией. Это не российское СМИ, у них нет аккредитации»,— пояснил Дмитрий Песков.