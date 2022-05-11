«М.Видео-Эльдорадо» создала ИТ-компанию, которая займется разработками в области искусственного интеллекта и биометрии для нужд группы и внешних заказчиков. «М.Тех» создается на базе провайдера финтех-сервисов «Директ Кредит», его «М.Видео-Эльдорадо» приобрела осенью 2021 года за 1,3 млрд руб. Как заявляла тогда компания, она планировала развивать платформу как провайдера финтех-сервисов для всей отрасли розничной торговли, включая онлайн- и офлайн-кредитование, платежные инструменты для клиентов и партнеров. По словам представителя «М.Видео-Эльдорадо», в «М.Тех» перейдут разработчики, аналитики, тестировщики и другие технологические эксперты группы, эта структура будет внешним партнером для всей ИТ-разработки компании, что должно повысить ее операционную эффективность.

Отдельные ИТ-компании в свое время сделали Сбербанк и ряд других игроков, в том числе и в сфере ретейла — например, у X5 Group есть отдельный ИТ-бизнес, который занимается разработками с использованием big data, искусственного интеллекта и др. По мнению председателя Ассоциации участников рынка данных Ивана Бегтина, основная цель «М.Видео-Эльдорадо» — не построить полноценную ИТ-компанию, а воспользоваться льготами для айтишников. «Пока я ничего не слышал про ИТ-команду «М.Видео-Эльдорадо» как про стоящих специалистов. Если проанализировать компании, которые регистрируются сейчас как айтишные, то можно понять, что их основное направление деятельности совершенно другое. Например, мы недавно нашли больницу в Московской области, которая получила статус ИТ-компании», — рассуждает он.