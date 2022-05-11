ВК выпустил специальную аппку для клипов. Часть функций в ней реализованная недоступна в других приложениях ВК:

Особенное внимание разработчики уделили возможностям создания контента и потребностям авторов. Среди нововведений — расширенные функции редактирования фрагментов видео: пересъёмка и досъёмка, разделение и объединение, смена порядка фрагментов, изменение длительности, цветовые фильтры, реверс и дублирование. Обновился максимальный хронометраж клипов: пользователи приложения теперь могут снимать и загружать ролики длительностью до трёх минут — вместо 60 секунд ранее.