Недоступные в AppStore и Google Play приложения российских банков «Сбербанк онлайн», Альфа-банк, Совкомбанк, «Банк Открытие» и ВТБ оказались доступны для скачивания в собственном магазине приложений Huawei. В Galaxy Store (принадлежит Samsung) оказались доступны все перечисленные выше приложения банков, кроме Совкомбанка. У Xiaomi (Mi Store) указанных программ нет. Проблемы с установкой банковских приложений начались весной 2022 г., когда США ввели санкции против крупнейших российских банков. В итоге мобильные приложения «Сбера», ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка, «ФК Открытие» и др. были удалены из AppStore и Google Play. Так как базово Google Play служит основным магазином приложений для всех устройств, работающих на базе Android, пользователи чаще всего загружают приложения из него, не проверяя их наличия в альтернативных магазинах.

У всех продаваемых на российском рынке в последние три года смартфонов, часов, ноутбуков и других устройств Huawei есть предустановленный AppGallery. По данным Telecom Daily, за последние три года активными пользователями устройств с AppGallery в РФ являются 3 млн человек, отмечает эксперт. В Россию смартфоны Huawei поставляют на базе ОС Android без сервисов Google, как и во всем мире, а устройства с ОС Huawei Harmony делают только для внутреннего китайского рынка. На руках у россиян находится около 4,7 млн смартфонов Huawei, из которых примерно 3,6 млн с установленным AppGallery, подсчитал руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. В то же время устройств Samsung в России около 31 млн шт., а iPhone – более 13 млн шт.