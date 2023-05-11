В Wildberries рассказали прессе, что обратились в полицию с заявлением о мошенничестве в крупном размере. "Служба безопасности онлайн-платформы раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов", рассказали они РИА Новости. Некие злоумышленники предложили селлерам некие услуги серого продвижения через некий специально написанный телеграм-бот. Ущерб компания оценила в примерно 650 миллионов рублей.

Тем временем, "Известия" со слов своего источника описали ситуацию как "со счетов российского маркетплейса Wildberries похитили 654 млн рублей. Неизвестные лица вносили изменения в базы данных компании с помощью вредоносного программного обеспечения".

Телеграм-канал SHOT сначала писал про что-то, похожее на схемы с "самовыкупом" - механизмом, когда продавцы сами покупают свои товары по предварительно заниженным ценам, чтобы поднять рейтинг своего магазина.

Предварительно, сотрудники маркетплейса месяцами меняли ценники на дорогие товары, а потом сами выкупали их за копейки, продвигая товар на площадке, сообщает наш источник Схему работники проворачивали больше года — с января 2022-го. Они вносили изменения в базы данных компании WB. К примеру, ценник в 100 тысяч магически превращался в 100 рублей. И товар с нереальной скидкой тут же выкупал "счастливый клиент". Таким образом товар продвигался в поиске и рейтингах. Руководство маркетплейса оценило ущерб в 654 миллиона рублей.

Позже канал поделился дополнительной информацией:

в WB уточнили, что основной ущерб причинили около 300 продавцов, которые воспользовались услугами "серого продвижения" — через специально написанный Telegram-бот перенастраивались алгоритмы рекламы на маркетплейсе, которые обычно покупались у "ягодок". А тут — все было бесплатно.

Айтишник Wildberries сознался в махинациях с рекламными алгоритмами на маркетплейсе, его расколола служба безопасности компании. Предварительно, именно он сам и создал Telegram-бот, который помогал продавцам обходить правила сервиса и рекламировать свои товары с помощью "серого продвижения" за 0 рублей. Были ли у айтишника подельники — выясняется.

Позже появилась информация о том, что в офис Wildberries в московском БЦ "Демидов" пришла толпа недовольных людей. Это протестуют селлеры, у которых компания уже сняла деньги за мошенничество с рекламой.

Тот же SHOT передаёт, что на момент публикации "в некоторых пунктах выдачи Wildberries не проходит оплата заказов. Покупатели уже около часа не могут платить ни картами, ни наличкой. Не исключено, что это связано с сегодняшним скандалом".

UPD: сотрудники якобы утверждают, что с селлеров списали 2 млрд рублей, многим заблокировали личные кабинеты, из-за чего и не проходит оплата заказов.