Alibaba Group и Mail.ru Group выдвинули директоров совместного предприятия «Aliexpress Russia». Китайскую сторону будет представлять Лю Вэй, главу AliExpress в России, россиян — первый зам гендиректора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, Mail.ru Group и МегаФон подписали обязывающие документы по созданию совместного предприятия в начале июня 2019 года. Mail.ru Group вложит в СП 182 миллиона долларов и передаст собственный e-commerce проект Pandao. Группа Mail.ru получит 15% «AliExpress Россия». Alibaba Group инвестирует 100 миллионов долларов, существующая сейчас в РФ российская и трансграничная деятельность AliExpress войдёт в СП.