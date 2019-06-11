Группа Rambler Александра Мамута погасила долг и проценты перед банком «Траст» (передан банку из «Открытия»), выяснили «Ведомости» у предправления банка Александра Соколова. Предприниматель брал кредит, чтобы выкупить долю интернет-холдинга у Владимира Потанина — последний реализовал право продать Rambler партнёру по заранее зафиксированной цене $295 млн.

Долг помог погасить Сбербанк — госбанк получил 46,5% долю Rambler&Co в обмен на обязательства покрытия долгов и выделил средства на развитие основных интернет-проектов. Предположительно у холдинга останется около 8 млрд рублей. По условиям договорённостей со Сбером деньги можно вложить только в бизнес Rambler&Co.

Аудитория интернет проектов «Рамблера» (среди них: Afisha.ru, Championat.ru, Gazeta.ru, Lenta.ru, Rambler.ru, Rambler.Касса, интернет-кинотеатр Okko и другие) составляет 56 млн человек в месяц. Госбанк намерен обогатить экосистему Сбера сочетанием кино, контента, новостей и других сервисов.