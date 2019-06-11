Производитель систем для продаж и маркетинга Salesforce объявил об одной из крупнейших сделок «слияния-поглощения» за последние годы. За $15,7 млрд в акциях Salesforce компания приобретёт платформу визуализированной аналитики Tableau. По плану покупателя омниканальные платформы продаж с элементами искусственного интеллекта возможно объединить с разработками Tableau и расширить инструментарий для корпоративных клиентов. Сейчас у Salesforce около 1,4 миллиона пользователей, у Tableau около 1 млн пользователей в 86 тысячах компаний.

Salesforce объявил о поглощении приблизительно через неделю после того, как другой аналитический стартап Looker был выкуплен Google, но за сравнительно меньшую сумму в $2,6 млрд. Salesforce оказались готовы к выплате приблизительно пятимиллиардной «премии» за Tableau — неделю назад бизнес оценивался лишь в $10,79 млрд.