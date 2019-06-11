Накануне ежегодного собрания акционеров Аркадий Волож рассказал (eng. .pdf) о последних достижениях Яндекса акционерам компании и отметил растущее влияние властей на интернет:

«Успех завоёвывается во все более сложной нормативной среде. Правительства всего мира выделяют стратегическую роль технологий», — отметил сооснователь Яндекса и перечислил внимание регуляторов к таким IT-компаниям, как Facebook, Alphabet, Amazon и драматические события с Huawei (в мае потеряла возможность вести бизнес с американцами из-за санкций Штатов). «Ясно одно: правительства, вероятно, будут ещё больше фокусироваться на нашей отрасли, и интернет-бизнесу по всему миру придется адаптироваться к новым вызовам. В этом отношении Россия не исключение». В Яндексе настроены на конструктивный диалог с властями тех стран, где работает Яндекс.

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Наименее конструктивный диалог в истории Яндекса был с украинцами в 2017-мкогда президент Порошенко забанил на Украине Яндекс и многие другие it-компании с московскими корнями.

В начале июня РБК выяснили у источников в отрасли, что Яндекс «тянет» с передачей в российскую ФСБ ключей от «Почты» и «Диска», якобы ссылаясь на возможный риск утечки персональных данных. Позднее вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по его мнению: «мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали».

Через некоторое время новый управляющий директор Яндекса Тигран Худавердян рассказал: «что решение по ключам шифрования, которые требует ФСБ найдено», но его суть объяснять не стал.