МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Принято решение прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Сегодня во вторник 11 июня Голунов будет освобождён от домашнего ареста, пообещал министр внутренних дел.

Журналист-расследователь Иван Голунов был задержан в четверг шестого июня 2019-го года в Москве и обвинён в сбыте/изготовлении особо крупной партии наркотиков. Министр объяснил дальнейшие действия:

Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в Следственный комитет Российской Федерации для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина. На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей. Мною принято решение ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

P. S. :

А что значит «решило прекратить»? Чьи наркотики-то были распространены? — Стасон, давай (@StanGelman) June 11, 2019

Заявление Галины Тимченко , Ивана Колпакова , Дмитрия Муратова и Елизаветы Осетинской:

Дорогие друзья!

Дело Ивана Голунова прекращено. Это результат беспрецедентной международной кампании журналистской и гражданской солидарности. Все вместе мы сделали невероятное: прекратили уголовное преследование невиновного человека. Спасибо!

Мы рады, что власть услышала общество. Так и должно быть, когда случается несправедливость.

Свобода Ивана — отличный повод для праздника. Мы хотим, чтобы на этом празднике мы все были вместе. Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать.

Люди, организовавшие силовую операцию против Голунова, не названы. Группа журналистов, которую мы собрали в последние дни, продолжит работу — уже вместе с Иваном. Это только начало, впереди очень много работы — чтобы случившееся никогда не повторилось ни с кем.