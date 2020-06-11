«Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли 2ГИС», — сообщили участники сделки. 2ГИС обеспечивает геоинформационными сервисами 50 млн пользователей в месяц. После одобрения сделки антимонопольными регуляторами «Сбербанк» получит 72%, совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group -- 3%. Компанию оценили в 14,3 млрд рублей. Forbes в феврале оценил её в три раза выше, в $320 млн.

Таким образом, Baring Vostok получит за свои 20% в 2ГИС 2,86 млрд рублей, а RTP Global Леонида Богуславского за свои 3,2% -- почти 330 млн.

Baring Vostok вместе с ru-Net вложили в 2015 году $40 млн в 2ГИС -- по тогдашнему курсу доллара это было 2,44 млрд рублей.

Картографический сервис пригодится сервисам «Сбербанка», связанным с такси, транспортом, логистикой и доставкой.