«Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли 2ГИС», — сообщили участники сделки. 2ГИС обеспечивает геоинформационными сервисами 50 млн пользователей в месяц. После одобрения сделки антимонопольными регуляторами «Сбербанк» получит 72%, совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group -- 3%. Компанию оценили в 14,3 млрд рублей. Forbes в феврале оценил её в три раза выше, в $320 млн.
Таким образом, Baring Vostok получит за свои 20% в 2ГИС 2,86 млрд рублей, а RTP Global Леонида Богуславского за свои 3,2% -- почти 330 млн.
Baring Vostok вместе с ru-Net вложили в 2015 году $40 млн в 2ГИС -- по тогдашнему курсу доллара это было 2,44 млрд рублей.
Картографический сервис пригодится сервисам «Сбербанка», связанным с такси, транспортом, логистикой и доставкой.
Платформа позволит пользователям не только получать информацию об объекте и его расположении на карте, но и выбирать оптимальный и удобный способ перемещения с помощью общественного, личного и прокатного транспорта (каршеринг, велосипеды, самокаты
и т. д.), заказывать и оплачивать его;
2ГИС планирует стать маркетплейсом не только для крупных компаний, но и локальных бизнесов, не имеющих присутствия или недостаточно представленных в онлайн-пространстве, обеспечив им доступ к огромной аудитории и открыв новые возможности для развития бизнеса — продавать товары онлайн и доставлять их потребителям, обеспечить удобную коммуникацию с клиентами и партнерами, а также управлять позиционированием в медиа;
Компания будет развивать удобные инструменты для разработчиков
Добавить 1 комментарий
Такое ощущение, что Груфу банально «деньги ляжку жгли».