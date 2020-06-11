"Яндекс" думает о том, чтобы выкупить долю Uber (38%) в совместном предприятии компаний вместо IPO "Яндекс.Такси", рассказали "Блумбергу" два информированных источника. В конце марта Uber оценивал свою долю в $1.24 млрд.

А Федеральная антимонопольная служба России запретила сделку по приобретению Яндексом агрегатора такси "Везёт" вместе с его брендами «Fasten», «Лидер», «RedTaxi» и прочими.

"Яндекс" объявил о намерении купить "Везёт" почти год назад, в июле 2019 года. Намерение вызвало негодование сразу двух основных конкурентов: израильской Gett (которая вообще давно не любит Яндекс) и Mail.ru Group, которая выдала компании конвертируемый заём и считала себя имеющей право на долю в ней. О намерении MRG купить долю в "Везёт" было известно ещё в 2018 году. Сама "Везёт" находила претензии "Мейла" беспочвенными: "заём был возвращён, а правом по приобретению доли MRG не воспользовалась".

Директор Gett в России Максим Жаворонков заявил, что сделка с "Яндексом" приведет к монополизации рынка, росту на 20% цен для пассажиров и на 5%-10% -- комиссий для водителей. Тогда же Дептранс Москвы посчитал, что доля "Яндекса"+Uber в Москве составляет 68%, "Ситимобил" -- 19%, Gett -- 5,7%.

Решение ФАС зависело от того, к какому рынку она припишет участников сделки. Это мог быть "рынок перевозок", который больше, чем такси, и тем более -- чем такси, заказанные через приложения. Это мог быть "рынок организации информационного взаимодействия водителей и пассажиров такси".

В ФАС на готовящуюся сделку пожаловалась Gett и предложила ведомству оперировать термином "рынок цифровых агрегаторов такси". По оценке ведомства, "Яндекс"+"Везёт" займут "70% в географических границах Российской Федерации, свыше 80% в границах девятнадцати субъектов РФ и свыше 50% в границах тридцати двух субъектов".