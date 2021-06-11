В Яндексе хотят произвести синергию «Лавки» и сети элитных супермаркетов «Азбука Вкуса», узнали в The Bell. Стоимость сети близка к 20 млрд рублей. Акционером обоих компаний является Роман Абрамович.

Смысл сделки — в синергии «Азбуки Вкуса» с сервисом быстрой доставки еды «Яндекс.Лавка». Обе компании ориентируются на премиальную аудиторию, «Лавка» активно развивает сегмент продажи готовой еды, в котором исторически сильна «Азбука Вкуса», и сможет за счет сделки быстро нарастить это направление. Кроме того, такая сделка поможет снизить закупочные цены для «Лавки» за счет объединения закупок с крупным ритейлером.

Приличные российские ритейлеры сейчас торгуются с мультипликаторами 5−6 к EBITDA, говорит управляющий директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. По данным самой «Азбуки Вкуса», EBITDA компании в 2020 году по РСБУ составила 3,27 млрд рублей. В таком случае компания может быть оценена в сумму до 20 млрд рублей без учета долга.

Долговая нагрузка «Азбуки Вкуса» в конце 2010-х была высокой. Подтверждая в декабре 2020 года кредитный рейтинг «Азбуки Вкуса», агентство АКРА отметило, что долговая нагрузка компании остается высокой, но позиция ликвидности — сильной.