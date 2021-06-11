Голос Америки опубликовал статью (копия) о виртуальной встрече гендиректора издания Meduza.io в институте Кеннана с неравнодушными гражданами.

В статье постулировались со ссылкой на Тимченко следующие вещи:

«Медуза» потеряла более 2 млн евро доходов за месяц ( это очень сомнительный размер убытков — Roem.ru)

это очень сомнительный размер убытков — Roem.ru) Галине приписываются слова « Проект будет закрыт , бизнес-модель рухнула»

Проект будет закрыт бизнес-модель рухнула» Медузу стали избегать ньюсмейкеры: например , ей стало невозможно получить комментарий от правоохранительных органов.

ей стало невозможно получить комментарий от правоохранительных органов. Все журналисты « Медузы» должны признать себя иноагентами и сдавать ежемесячно в Минюст отчёты

Медузы» должны признать себя иноагентами и сдавать ежемесячно в Минюст отчёты «Медуза» потеряла 8 журналистов за месяц

Пригожин заявил журналисту « Медузы», что таких как он в советское время расстреливали как врагов народа.

Медузы», что таких как он в советское время расстреливали как врагов народа. Поддержку Медузе оказало 85 000 читателей.

Статья с сайта «Голоса Америки» была удалена в день же публикации без объяснений. Позже статья была возвращена с исправлениями.