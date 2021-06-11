Голос Америки опубликовал статью (копия) о виртуальной встрече гендиректора издания Meduza.io в институте Кеннана с неравнодушными гражданами.
В статье постулировались со ссылкой на Тимченко следующие вещи:
- «Медуза» потеряла более 2 млн евро доходов за месяц (это очень сомнительный размер убытков — Roem.ru)
- Галине приписываются слова «Проект будет закрыт, бизнес-модель рухнула»
- Медузу стали избегать ньюсмейкеры: например, ей стало невозможно получить комментарий от правоохранительных органов.
- Все журналисты «Медузы» должны признать себя иноагентами и сдавать ежемесячно в Минюст отчёты
- «Медуза» потеряла 8 журналистов за месяц
- Пригожин заявил журналисту «Медузы», что таких как он в советское время расстреливали как врагов народа.
- Поддержку Медузе оказало 85 000 читателей.
Статья с сайта «Голоса Америки» была удалена в день же публикации без объяснений. Позже статья была возвращена с исправлениями.
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А если зайти на сайт «Голоса Америки» и проверить, удалена ли?
https://www.golosameriki.com/a/status-of-foreign-agent/5919947.html
В 11:26 — не удалена
Если редакции Голоса Америки нравится работать в режиме проблескового маячка — исполать им
В новой версии я даже не вижу различия в контенте: все те утверждения что были, на наш взгляд, существенными — остались.