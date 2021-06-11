«Голос Америки» опубликовал, удалил, а потом снова опубликовал, статью об убытках в «Медузе» в два миллиона евро за месяц


Голос Америки опубликовал статью (копия) о виртуальной встрече гендиректора издания Meduza.io в институте Кеннана с неравнодушными гражданами.

В статье постулировались со ссылкой на Тимченко следующие вещи:

  • «Медуза» потеряла более 2 млн евро доходов за месяц (это очень сомнительный размер убытков — Roem.ru)
  • Галине приписываются слова «Проект будет закрыт, бизнес-модель рухнула»
  • Медузу стали избегать ньюсмейкеры: например, ей стало невозможно получить комментарий от правоохранительных органов.
  • Все журналисты «Медузы» должны признать себя иноагентами и сдавать ежемесячно в Минюст отчёты
  • «Медуза» потеряла 8 журналистов за месяц
  • Пригожин заявил журналисту «Медузы», что таких как он в советское время расстреливали как врагов народа.
  • Поддержку Медузе оказало 85 000 читателей.

Статья с сайта «Голоса Америки» была удалена в день же публикации без объяснений. Позже статья была возвращена с исправлениями.

Выбор редакции

Добавить 2 комментария

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое