Яндекс.Драйв сделал для курьеров Яндекс.Маркета возможность пользоваться машинами из парка Яндекс.Драйва для доставки: фургоны Яндекс.Драйва доступны курьерам «Маркета» для выполнения заказов.

Кроме этого сервис управления «виртуальным автопарком» может применяться другими компаниями, которые или не хотят владеть собственным парком в принципе, или хотят использовать машины «Драйва» как подменные машины.

На текущий момент сервис находится на стадии быстрого начального развития судя по дальнейшим планам. Оплата возможна корпоративной картой и безналичным банковским платежом.

В описании сервиса заявлено закрепление автомобилей за конкретным клиентом, однако если в будущем в незанятое время машины будут предоставляться другим пользователям, то это может снижать расходы на владение парком.