Сайт Tvzavr перестал работать из-за отключения от сетевой инфраструктуры «Мегафона» за неуплату, рассказали «Ведомостям». Приложение для Smart TV тоже не работает. «Мегафон» отключение опроверг, но директор Института исследований интернета Карен Казарян сказал изданию, что кинотеатр отключен и от хостинга.

С декабря 2019 года 99% Tvzavr принадлежат владельцу компании, которая занималась разработкой и поддержкой его сайта.

Руслан Кафтанатий ранее был миноритарием Tvzavr, но, получив над ним контроль, анонсировал инвестиции в видеосервис в 1 млрд руб. в 2020—2021 гг. Деньги планировалось направить на производство оригинального контента, продвижение и развитие видеосервиса. Однако видеосервис продолжал покупать контент у сторонних компаний, в том числе у зарубежных мейджоров, а своего делать так и не начал. Продвигался Tvzavr преимущественно на бартерной основе, знают два собеседника «Ведомостей». При этом Кафтанатий искал покупателя на видеосервис весь 2020 год и вел переговоры с телекоммуникационными компаниями, говорят два топ-менеджера телекоммуникационных компаний. Актив Кафтанатий планировал продать за 1 млрд руб., что примерно равно годовой выручке Tvzavr в 2019 г.

По итогам 2020 года доля Tvzavr на рынке онлайн-кинотеатров снизилась до 2,4%. 90% выручки он получал от рекламы, 10% от платных сервиов, из которых 5% от подписки. Платных подписчиков было 20−30 тысяч.

В 2020 — 2021 гг. к «Тивизавру» было подано восемь исков на общую сумму порядка 110 млн руб. 21 апреля арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление одного из кредиторов о признании «Тивизавра» банкротом. Первое заседание назначено на 15 июня. Полторы недели назад Tvzavr покинули все остававшиеся на тот момент сотрудники, утверждает собеседник «Ведомостей», знакомый с ситуацией, и источник, близкий к Кафтанатию. «Это около 20 человек, в их числе топ-менеджеры и ключевые сотрудники — гендиректор компании „Тивизавр“ Владимир Щеглов, главный бухгалтер, а также гендиректор „Тивизавр девелопмента“ Александр Павлов», — говорит собеседник «Ведомостей». Счета «Тивизавра» и «Тивизавр девелопмента» в Сбербанке и ВТБ заблокированы за неуплату налогов, сборов, пени или штрафа, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».

В 2018 году компания обещала провести ICO, привлечь $30 млн и запустить видеоплатформу MoviesChain на блокчейне.

Рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2020 года вырос благодаря пандемии в 1,5 раза, «темп его роста оказался выше обычного: всего легальные кинотеатры заработали на 56% больше в годовом сравнении — 18,64 млрд руб., говорится в отчете ИАА TelecomDaily. В среднем за год рынок ранее прирастал на 35−45%". Доходы от платной подписки росли быстрее доходов от рекламы и составляли большую долю выручки.