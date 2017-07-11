8 июня этого года в Госдуму был внесен законопроект, который ограничивал возможность легального использования технологий для «обхода блокировок» сайтов в сети. Авторами проекта стали депутаты Максим Кудрявцев, Николай Рыжак и Александр Ющенко (КПРФ). 23 июня Дума приняла законопроект в первом чтении.

Вчера «Ведомости» сообщили, что правительство не поддержало предложение депутатов отменить закон о блогерах, которое было в законопроекте об анонимайзерах. Однако в проекте отзыва правительства на законопроект, также по словам издания, говорится, что регулировать блогеров необходимо и отменять закон нецелесообразно. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова рассказала, что отзыв еще в стадии доработки и будет направлен сегодня или завтра. Вчера автор проекта еще не был знаком с отзывом.

Закон о блогерах, который был принят в России в 2014 году, наделил популярных блогеров (чья аудитория — от 3000 человек в сутки) обязанностями СМИ: проверять достоверность публикуемой информации, указывать возрастные ограничения и соблюдать разработанные для СМИ законы. В пояснительной записке к проекту об анонимных прокси-сервисах авторы указали, что он «обнаружил свою неэффективность». По мнению правительства, регулирование блогеров обеспечивает информационную безопасность России.