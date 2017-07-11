Самыми популярным товаром этим летом в «Евросети» стал спиннер со временем вращения более 6 минут, на втором месте WiFi-роутер TP-Link, на третьем месте — водонепроницаемые портативные колонки JBL, сообщил PCMagazine RU. Смартфонов (или компьютеров) в лидерах продаж нет.

Мобильный ритейл в чистом виде уже несколько лет остается убыточным. Об этом «Роем!» говорили все участники рынка, и попытка кого-то из игроков увеличить долю на этом рынке в принципе означает желание получать больше убытков.