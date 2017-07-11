Навигационный сервис 2ГИС запустил проект путеводителей по российским городам. На данный момент доступны путеводители по Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирску, Казани, Екатеринбургу, Самаре, Волгограду, Красноярску, Владивостоку, Нижнему Новгороду, Горному Алтаю и Бишкеку. Ожидается, что ближайшее время в 2ГИС появятся путеводители по 71 городу России, Казахстана, Киргизии, Украины, Чехии и Кипра.

Сервис содержит подборки интересных мест в городе: основные достопримечательности, бары и клубы, места для отдыха за городом, театры и музеи, а также экскурсионные маршруты от местных СМИ и экскурсоводов.

Мы часто слышим, что в России, кроме Москвы и Петербурга, нет интересных городов. Но это не так. Каждый город интересен, всем есть чем гордиться, в любом есть, что посмотреть. Поэтому в путеводителях мы попробовали показать, чем заняться в городе, если ты там оказался. Хочется, чтобы этот проект подтолкнул горожан путешествовать по России или хотя бы ближайшим городам, — сказал Михаил Мельников, менеджер продукта 2ГИС.

Как пояснили «Роем!» в 2ГИС, сейчас в 12 городах где запущен сервис указано более 1300 объектов, то есть около ста точек на один город. По мере развития проекта, количество описанных объектов будет расти, обещают в компании. При этом различные коммерческие компании попадают в путеводитель только по рекомендации экспертов. «На платной основе попасть в путеводители возможности нет. Мы ориентируемся только на мнение наших пользователей, местных экспертов, СМИ и экскурсоводов», — сказали в 2ГИС.

Проект запущен совместно с билетным сервисом Aviasales. 2ГИС сотрудничает с Aviasales через аффилиатную программу Travelpayouts. В рамках нее ресурсы, размещающие у себя форму заказов авиабилетов, могут получать до 80% доходов от продаж.