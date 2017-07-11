В ноябре 2016 года журналисты Forbes написали владельцу группы ACMG Александру Федотову, что тот вмешивается в редакционную политику, теперь они рассказали о вмешательстве российскому суду. Суть судебного спора не касалась соблюдения «Закона о СМИ» (вмешательство запрещено), в итоге показания журналистов на эту тему не помогли выиграть дело по возможному нарушению Трудового кодекса. «Ведомости» сообщили со ссылкой на показания в суд автора рейтинга топ-менеджеров в Forbes Елены Березанской, что по распоряжению Александра Федотова в рейтинг не попало вознаграждение главы ВТБ Андрея Костина. Березанская лично обсуждала с ним ситуацию, главред Forbes Николай Усков в этот момент был в отпуске. Также редактор отдела расследований Forbes Мария Абакумова рассказала, что главный редактор издания Николай Усков требовал перенести статью Елены Зубовой о поместье главы «Расноно» Анатолия Чубайса (вмешательство редактора — легально, он, якобы, утверждал, что публикацию смогут использовать политические оппоненты Чубайса). Усков отрицает давление на Зубову. По словам журналистки после нескольких споров её пригласили в отдел кадров и уведомили о увольнении.

Владелец Forbes суд против Зубовой выиграл — Трудовой кодекс ACMG не нарушал. Прецеденты некорректных увольнений, зафиксированные судом, в новейшей истории российского Forbes и его издателя были. В начале июня в другом процессе выяснилось, что издатель русского Forbes давно уволил своего вице-президента в тайне от самого вице-президента Натальи Гандуриной. Тайная реструктуризация управляющих структур обойдётся бизнесу Александра Федотова в 4,050,000 рублей.

Издательство Александра Федотова купило российский Forbes у немцев осенью 2015 года. Издатель Forbes продал российские активы из-за закона об иностранцах в СМИ. Уже в декабре главред Forbes Woman/Life Таратута не согласилась с давлением на себя со стороны вышеупомянутой Натальи Гандуриной и ушла. В середине 2016 издатель Forbes вступил в конфликт с сотрудниками редакции: Анастасией Горшковой, Андреем Коняхиным и, возможно, Ильей Нагибиным, который на тот момент покинул издание. Позднее Горшкова и работодатель подписали соглашение о расторжении трудового договора и соглашение о неразглашении сведений о внутренней «кухне» Forbes. В декабре уволилась Зубова. Весной 2017 выяснилось, что издатель Forbes и главред издания Усков попали в иск Зубовой, а юрлицо Федотова в иск экс-гендира Гандуриной. Последняя свой суд частично выиграла.