Виртуальная АТС Яндекс.Телефония выбралась за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь сервис работает в 15 новых городах: Новосибирске, Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Казани, Рязани, Самаре, Сочи, Туле, Тюмени и Челябинске. Об этом «Роем!» сообщили в компании.

«Яндекс» запустил «Телефонию» в апреле 2016 года. Сервис разрабатывался в партнёрстве с компанией MightyCall, услуги связи и другие информационные услуги предоставляет ЗАО «СанСим». С момента запуска сервис работал только в Москве и Питере.

Всего к сервису подключилось больше девяти тысяч организаций. Основная аудитория — это компании в сфере торговли, а также строительства, недвижимости, информационных технологий и услуг.