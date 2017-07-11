Издание Buzzfeed подвело итог спору между изданием «Медуза» и газетой New York Times. В апреле журналисты «Медузы» обвинили NYT в том, что она опубликовала текст, почти полностью основывающийся на публикациях российского интернет-издания о кибератаках на США и получила за это Пулитцеровскую премию. Российские журналисты пожаловались редакторам New York Times, а американское издание Buzzfeed обратилось также в комитет, отвечающий за проведение Пулитцеровской премии.

Результат оказался достаточно предсказуемым. New York Times провела расследование и выяснила, что «стандарты газеты не были нарушены». Старший международный редактор NYT Григ Винтер уточнил Buzzfeed, что газета провела сразу два расследования, одно — силами редакции и одно — с привлечением независимых экспертов. Оба этих расследования не выявили в действиях журналиста, писавшего передовицу NYT, никаких нарушений. Он действительно использовало материалы «Медузы», но при этом сделал ссылку на одну из публикаций и перезвонил всем источникам, а также получил дополнительное подтверждение информации у нескольких источников.

Администратор Пулитцеровской премии Майк Прайд отказался от комментариев. Редактор «Медузы» Иван Колпаков объяснениями, судя по всему, неудовлетворен, но дальнейших действий предпринимать не намерен.