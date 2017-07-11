Два противоборствующих лагеря хакеров готовятся внедрить 2 спорящих между собой обновления ПО для биткоина, что может привести к расколу его на 2 цифровые валюты, сообщил Bloomberg (русский перевод в Finanz.ru). На рынке нет централизованного администратора, поэтому майнеры пытаются договориться с создателями клиента Bitcoin Core. Последние хотели бы вынести управление частью данных за пределы основной сети, и разгрузка, якобы, сократит растущие сроки проведения транзакций и комиссионные за обработку сделок.

WTF → Roem.ru: В Москве не найти нормальные видеокарты , потому что всё раскупили майнеры. Когда прекратится дефицит видеокарт? «Не скоро», считалось на рынке во времена до возможного раскола.

Аналитики предупреждают, что таким образом упадёт влияние майнеров — в основном это китайцы, которые вложили в серверы миллионы долларов. Криптовалюте и рынку объемом $41 миллиард грозит раскол на две обращающиеся параллельно версии, в том случае если стороны не найдут компромисс до 1 августа (шансы есть).