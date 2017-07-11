Два противоборствующих лагеря хакеров готовятся внедрить 2 спорящих между собой обновления ПО для биткоина, что может привести к расколу его на 2 цифровые валюты, сообщил Bloomberg (русский перевод в Finanz.ru). На рынке нет централизованного администратора, поэтому майнеры пытаются договориться с создателями клиента Bitcoin Core. Последние хотели бы вынести управление частью данных за пределы основной сети, и разгрузка, якобы, сократит растущие сроки проведения транзакций и комиссионные за обработку сделок.
WTF → Roem.ru: В Москве не найти нормальные видеокарты, потому что всё раскупили майнеры. Когда прекратится дефицит видеокарт? «Не скоро», считалось на рынке во времена до возможного раскола.
Аналитики предупреждают, что таким образом упадёт влияние майнеров — в основном это китайцы, которые вложили в серверы миллионы долларов. Криптовалюте и рынку объемом $41 миллиард грозит раскол на две обращающиеся параллельно версии, в том случае если стороны не найдут компромисс до 1 августа (шансы есть).
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