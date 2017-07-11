Американское агентство утверждает, что в их руках есть копия переписки 2009 года Евгения Касперского с руководством «Лаборатории» о сотрудничестве с ФСБ. Свежая публикация частично повторяет публикацию Bloomberg, которая вышла в 2015 году — в ней тоже утверждалось, что Касперский, якобы, работает и ходит в баню вместе с офицерами ФСБ, встречались герои с одинаковыми именами. Сегодня из текста Bloomberg и сопоставления дат можно предположить, что архивная переписка была у агентства и в прошлом, но её упоминание потенциально способно засветить источник, поэтому чёткое указание на старые письма появилось только сейчас. В январе 2017 года выяснилось, что топ «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов попал в уголовное дело о «Государственной измене». Производитель антивирусов тогда подтвердил арест главы отдела по расследованию киберпреступлений и обратил внимание, что это дело не имеет отношения к работе ЛК.

Сегодня Bloomberg пишет, что параллельно с традиционной защитой от DDoS-атак, «Лаборатория» пыталась выяснить местонахождение атакующих. Это было необходимо для анти-хакерских рейдов силовых структур РФ. Сотрудники «Лаборатории Касперского», якобы, тоже ходили в рейды, утверждает Bloomberg. Агентство назвало руководителем частно-государственного проекта «Игоря Чекунова», главного юридического консультанта «Лаборатории» и сотрудника КГБ в прошлом. От широкой российской аудитории «Лаборатория Касперского» никогда не скрывала готовность помогать в раскрытии кибер-преступлений, в этом смысле свежая публикация Bloomberg не даёт ничего нового.

С июня 2017 года американские сенаторы предлагают запретить своим военным использовать антивирусы «Лаборатории Касперского» (ЛК), так как компания «находится под влиянием руководства России». Ситуация для компании не нова. Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Сергей Земков в мае 2017 года рассказывал, что работа в Америке никогда не была лёгкой: «На собственном примере могу отметить, что усложнилась работа с государственными органами и госкомпаниями, но этот сегмент в США никогда не был легкодоступным для иностранных компаний — не только для русских». Для упрочнения своих позиций «Лаборатория Касперского» предлагает раскрыть американцам исходный код создаваемых для них продуктов.