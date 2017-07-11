Россия отстает по уровню защищенности интернет-инфраструктуры от США и Европы


Компания Qrator Labs представила результаты исследования устойчивости национальных сегментов сети интернет разных стран мира в 2017 году. Исследование отражает зависимость доступности национальных сегментов интернета от отказов в работе наиболее значимых операторов связи, в случае с Россией это «Ростелеком».

Россия показала один из худших результатов в рейтинге, уступив США, Гонконгу, странам ЕС, а так же Украине. В 2016 году Qrator Labs проводила аналогичное исследование и тогда Рунет входил в тройку лидеров по защищенности. В этом году компания изменила методологию, что привело к изменению позиций России. Если бы в 2016 году использовалась нынешняя методика, у России было бы 12 место.

В прошлом году Рунет был на третьем месте в рейтинге, однако методология нового исследования изменилась и теперь учитывает фактическое присутствие оператора в регионе и наличие у него абонентов, а не только, например, его подключение к точке обмена трафиком. Например, точке обмена трафиком HKIX в Гонконге есть сотни операторов, но далеко не все их них работают в самом Гонконге, — объясняет генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин.

Место в рейтинге Страна Оператор связи (номер Автономной Системы) Максимальная доля сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, %
1 Германия (DE) Versatel (8881) 2.29696
2 Гонконг (HK) Level 3 Communications (3356) 2.65659
3 Швейцария (CH) Swisscom (3303) 3.57245
4 Канада (CA) Bell Backbone (577) 3.67367
5 Франция (FR) Cogent (174) 3.68254
6 Великобритания (GB) Cogent (174) 3.76297
7 Бельгия (BE) Telenet (6848) 3.93768
8 Украина (UA) UARNet (3255) 3.95098
9 США (US) Cogent (174) 3.97103
10 Бангладеш (BD) Fiber @ Home (58587) 5.29293
11 Румыния (RO) RTD (9050) 5.35451
12 Бразилия (BR) — новичок Telefonica (12956) 5.39138
13 Россия (RU) Rostelecom (12389) 5.73432
14 Ирландия (IE) Cogent (174) 5.87254
15 Чехия (CZ) SuperNetwork (39392) 5.88389

Результаты этого года показывают, что тенденции остаются неизменными: в верхней части таблицы, как и в 2016 году, оказались страны, в которых телекоммуникационный рынок является зрелым и характеризуется высокой степенью диверсификации. В этих странах присутствует большое количество операторов связи, поэтому сбой в работе даже крупного провайдера окажет влияние лишь на небольшое число других сетей, — сказал Александр Лямин.

Системообразующим оператором в России остаётся Ростелеком — даже его гипотетический оффлайн выльется в недоступность не более чем у 5,73% российских операторов связи. В то же время, сравнимый с прошлогодним процент отказа обеспечивает России лишь 13-е место в рейтинге. На территории России практически отсутствуют сети международных Tier-1 операторов, однако внутренний рынок представлен целым набором крупных и средних Tier-2 сетей, что и обеспечивает столь высокую устойчивость, — пишут авторы исследования.

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