Компания Qrator Labs представила результаты исследования устойчивости национальных сегментов сети интернет разных стран мира в 2017 году. Исследование отражает зависимость доступности национальных сегментов интернета от отказов в работе наиболее значимых операторов связи, в случае с Россией это «Ростелеком».

Россия показала один из худших результатов в рейтинге, уступив США, Гонконгу, странам ЕС, а так же Украине. В 2016 году Qrator Labs проводила аналогичное исследование и тогда Рунет входил в тройку лидеров по защищенности. В этом году компания изменила методологию, что привело к изменению позиций России. Если бы в 2016 году использовалась нынешняя методика, у России было бы 12 место.

В прошлом году Рунет был на третьем месте в рейтинге, однако методология нового исследования изменилась и теперь учитывает фактическое присутствие оператора в регионе и наличие у него абонентов, а не только, например, его подключение к точке обмена трафиком. Например, точке обмена трафиком HKIX в Гонконге есть сотни операторов, но далеко не все их них работают в самом Гонконге, — объясняет генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин.

Место в рейтинге Страна Оператор связи ( номер Автономной Системы) Максимальная доля сетей национального сегмента , теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи , % 1 Германия ( DE) Versatel ( 8881) 2.29696 2 Гонконг ( HK) Level 3 Communications ( 3356) 2.65659 3 Швейцария ( CH) Swisscom ( 3303) 3.57245 4 Канада ( CA) Bell Backbone ( 577) 3.67367 5 Франция ( FR) Cogent ( 174) 3.68254 6 Великобритания ( GB) Cogent ( 174) 3.76297 7 Бельгия ( BE) Telenet ( 6848) 3.93768 8 Украина ( UA) UARNet ( 3255) 3.95098 9 США ( US) Cogent ( 174) 3.97103 10 Бангладеш ( BD) Fiber @ Home ( 58587) 5.29293 11 Румыния ( RO) RTD ( 9050) 5.35451 12 Бразилия ( BR) — новичок Telefonica ( 12956) 5.39138 13 Россия ( RU) Rostelecom ( 12389) 5.73432 14 Ирландия ( IE) Cogent ( 174) 5.87254 15 Чехия ( CZ) SuperNetwork ( 39392) 5.88389

Результаты этого года показывают, что тенденции остаются неизменными: в верхней части таблицы, как и в 2016 году, оказались страны, в которых телекоммуникационный рынок является зрелым и характеризуется высокой степенью диверсификации. В этих странах присутствует большое количество операторов связи, поэтому сбой в работе даже крупного провайдера окажет влияние лишь на небольшое число других сетей, — сказал Александр Лямин.

Системообразующим оператором в России остаётся Ростелеком — даже его гипотетический оффлайн выльется в недоступность не более чем у 5,73% российских операторов связи. В то же время, сравнимый с прошлогодним процент отказа обеспечивает России лишь 13-е место в рейтинге. На территории России практически отсутствуют сети международных Tier-1 операторов, однако внутренний рынок представлен целым набором крупных и средних Tier-2 сетей, что и обеспечивает столь высокую устойчивость, — пишут авторы исследования.