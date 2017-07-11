Компания Qrator Labs представила результаты исследования устойчивости национальных сегментов сети интернет разных стран мира в 2017 году. Исследование отражает зависимость доступности национальных сегментов интернета от отказов в работе наиболее значимых операторов связи, в случае с Россией это «Ростелеком».
Россия показала один из худших результатов в рейтинге, уступив США, Гонконгу, странам ЕС, а так же Украине. В 2016 году Qrator Labs проводила аналогичное исследование и тогда Рунет входил в тройку лидеров по защищенности. В этом году компания изменила методологию, что привело к изменению позиций России. Если бы в 2016 году использовалась нынешняя методика, у России было бы 12 место.
В прошлом году Рунет был на третьем месте в рейтинге, однако методология нового исследования изменилась и теперь учитывает фактическое присутствие оператора в регионе и наличие у него абонентов, а не только, например, его подключение к точке обмена трафиком. Например, точке обмена трафиком HKIX в Гонконге есть сотни операторов, но далеко не все их них работают в самом Гонконге, — объясняет генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин.
|Место в рейтинге
|Страна
|Оператор связи (номер Автономной Системы)
|Максимальная доля сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, %
|1
|Германия (DE)
|Versatel (8881)
|2.29696
|2
|Гонконг (HK)
|Level 3 Communications (3356)
|2.65659
|3
|Швейцария (CH)
|Swisscom (3303)
|3.57245
|4
|Канада (CA)
|Bell Backbone (577)
|3.67367
|5
|Франция (FR)
|Cogent (174)
|3.68254
|6
|Великобритания (GB)
|Cogent (174)
|3.76297
|7
|Бельгия (BE)
|Telenet (6848)
|3.93768
|8
|Украина (UA)
|UARNet (3255)
|3.95098
|9
|США (US)
|Cogent (174)
|3.97103
|10
|Бангладеш (BD)
|Fiber @ Home (58587)
|5.29293
|11
|Румыния (RO)
|RTD (9050)
|5.35451
|12
|Бразилия (BR) — новичок
|Telefonica (12956)
|5.39138
|13
|Россия (RU)
|Rostelecom (12389)
|5.73432
|14
|Ирландия (IE)
|Cogent (174)
|5.87254
|15
|Чехия (CZ)
|SuperNetwork (39392)
|5.88389
Результаты этого года показывают, что тенденции остаются неизменными: в верхней части таблицы, как и в 2016 году, оказались страны, в которых телекоммуникационный рынок является зрелым и характеризуется высокой степенью диверсификации. В этих странах присутствует большое количество операторов связи, поэтому сбой в работе даже крупного провайдера окажет влияние лишь на небольшое число других сетей, — сказал Александр Лямин.
Системообразующим оператором в России остаётся Ростелеком — даже его гипотетический оффлайн выльется в недоступность не более чем у 5,73% российских операторов связи. В то же время, сравнимый с прошлогодним процент отказа обеспечивает России лишь 13-е место в рейтинге. На территории России практически отсутствуют сети международных Tier-1 операторов, однако внутренний рынок представлен целым набором крупных и средних Tier-2 сетей, что и обеспечивает столь высокую устойчивость, — пишут авторы исследования.
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