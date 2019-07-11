К заявлению в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о недобросовестной конкуренции со стороны «Яндекса» собираются присоединиться билетные сервисы Ticketland (принадлежит МТС), Radario, BigBilet, Concert.ru, Intickets и Parter.ru, рассказал «Коммерсанту» директор по правовым вопросам «Кассир.ру» Илья Ковалевский.

«Кассир.ру» пожаловался на виджет Яндекс.Афиши для покупки билетов ранее в июне. По мнению «Кассир.ру», виджет Яндекса нарушает законы о конкуренции, так как независимые сервисы не могут купить себе аналогичное «премиальное» размещение в поисковике.