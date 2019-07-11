Группа Rambler профинансировала съёмки сериала «Бендер», сообщили «Ведомости» со ссылкой на директора по репертуарной стратегии и контенту интернет-холдинга Софью Квашилава. Создателем сериала стала студия «Среда» Александра Цекало. Как утверждают представители нескольких медиакомпаний, совладелец группы Rambler Александр Мамут несколько лет обсуждал совместное создание фильмов и сериалов.

В начале 2020 «Бендер» сначала покажут в оффлайновых кинотеатрах — Rambler развивает их под единым для онлайна и офлайна брендом «Okko». Затем в интернете появится расширенная версия фильма. Вопрос об эксклюзивных правах «Okko» на показ пока обсуждается.

В феврале 2019 «Ведомости» узнали, что несколько сериалов у Цекало (и Рубена Дишдишяна) заказал конкурент Рамблера — Яндекс. Поисковик был намерен платить за съёмки столько же, сколько и крупные телеканалы, до 15 млн рублей за серию. Представитель «Среды» рассказал, что бюджет «Бендера» «значительно превышает» расходы на съёмки известного сериала «Гоголь» (не менее 25 млн рублей на каждую из 8 серий — 200 млн в сумме).