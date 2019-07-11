Структуры Google тестируют в Нью-Йорке гиперлокальную соцсеть Shoelace, выяснил The Next Web. Обитатели этой сети создают списки интересных для себя мероприятий и приглашают посетить их вместе. Часть мероприятий подсказывает сама социальная сеть.

Исторически у Google не получается создавать хоть сколько-нибудь успешные сети — поисковик закрыл социальные проекты: Google+, Wave, Orkut, Google Buzz, Jaiku, социальную энциклопедию Knol. «Умерли» и геолокационные проекты Dodgeball (был похож на Foursquare, но проиграл запустившемуся позже конкуренту) и «Google+ Local».