Занятое разработкой машин беспилотников подразделение Яндекса представило первую машину, созданную в партнёрстве с Hyundai. Россияне и южнокорейцы договорились о сотрудничестве в марте 2019. По утверждению поисковика машину удалось собрать за месяц. Как считает Яндекс — скорость сборки обозначает, что их систему легко ставить на всё новые и новые машины.

Следует заметить, что примерно за месяц, силами двух инженеров Яндекса, поисковик уже собирал беспилотники. В начале 2019 года россияне с триумфом показали свою машину в американском Лас-Вегасе. Так как перевести собранную беспилотную Toyota Prius из Москвы было сложно — Яндекс предпочёл купить стандартный Prius непосредственно в Штатах, а затем специалисты поисковика дооснастили его необходимым «умным» оборудованием.

Глава российского Яндекса Елена Бунина в начале июля рассказывала, что Яндекс не будет сам выпускать автомобили. Однако поисковик попытается торговать технологиями для машин беспилотников. В прошлом инженеры поисковика устанавливали своё оборудование на машины марки Toyota и Kia.