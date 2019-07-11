Несколько крупных банков, включая подконтрольный Центробанку (ЦБ) Сбербанк, потребовали от ЦБ поднять минимальную комиссию в системе быстрых платежей (СБП) с 0,4% до 1%. На первой цифре настаивает ЦБ, к второй склоняются в Сбере, Альфа-банке, ВТБ и Райффайзенбанке, выяснил «Коммерсант». Газета предупредила, что банки рассматривают сценарии, где на установленные ЦБ тарифы будут налагаться дополнительные комиссии. Тогда стоимость платежей для юрлиц приблизится к 1,85%. Этот тариф близок к привычному по платежам пластиковыми картами.

Ранее в 2018—2019 годах глава Сбербанка Герман Греф публично протестовал против обязательного подключения банков к СБП, созданной под началом ЦБ. Конец спорам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной и Грефа положил президент. В начале июля Путин подписал закон, по которому присоединение банков к системе быстрых платежей стало обязательным, а совет директоров ЦБ получил право устанавливать тарифы и комиссии.

Сейчас в СБП возможны переводы по номеру телефона (бесплатно в 2019 и за 0,5—3 рубля с 2020). В сентябре 2019 может появиться оплата товаров по QR-коду в магазинах. Ранее более 60% рынка переводов контролировал Сбербанк. Набиуллина считала отказ Грефа подключить Сбер к СБП «препятствием для развития конкуренции на рынке платежей».

«Коммерсант» выяснил, что Альфа-банк не считает, что развитие нового платежного сценария необходимо стимулировать исключительно ценовыми методами: «Мы активно поддерживаем концепцию универсального QR-кода, чтобы потребитель имел право самостоятельно решить, с использованием какого платежного инструмента совершать тот или иной платеж». Сбербанк и Райффайзенбанк отказались от комментариев.