Яндекс.Маркет выпустил на Android бета-версию анонсированного в марте приложения «Суперчек» для покупателей офлайновых супермаркетов. Предполагается, что в будущем «Суперчек» будет сканировать штрих-коды, что позволит оплачивать покупки приложением, без прохода через кассу. В апреле Яндекс.Маркет купил для запуска будущей функции оплаты сервис Scan to Buy и нанял его разработчиков.

Сегодняшняя бета-версия «Суперчека» поддерживает:

Каталоги , акции и скидки супермаркетов в мобильном;

акции и скидки супермаркетов в мобильном; Списки покупок из товаров в продаже , с ценами в конкретном магазине;

с ценами в конкретном магазине; Кэшбэк на весь чек.

По замыслу Яндекс.Маркета, приложение будет стимулировать продажи, а партнёрские магазинные сети будут платить Яндексу по модели CPA (cost per action — оплата за действие), комиссия интернет-платформы неизвестна.

«Суперчек» второе приложение для супермаркетов в коллекции Яндекса. Но популярный «Едадил» сфокусирован на скидках, а не полном ассортименте офлайновых супермаркетов. В отличие от Яндекса, конкуренты из Mail.ru Group развивают собственный сервис с кэшбэками от продавцов, как встроенную функцию приложения ВКонтакте, отдельной установки специального магазинного приложения на телефон не нужно.