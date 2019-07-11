Дмитрий Комиссаров, основатель и гендиректор компании «Новые облачные технологии» предупредил на страницах Forbes, что продажа российских IT-компаний китайцам будет полезна только китайцам, но не россиянам.

По итогам 2018 года Huawei задекларировали доход в $105 млрд, а чистая прибыль компании составила $8,8 млрд. Для сравнения: по данным IDC, совокупный объем российского IT-рынка в 4,6 раза меньше оборота китайской корпорации и составляет всего $22,6 млрд. На программное обеспечение и IT-услуги в России приходится примерно четверть этой суммы — $5,6 млрд. Недавно стало известно, что Huawei ведет переговоры о приобретении как минимум трех российских IT-компаний: МЦСТ, «Базальт-СПО» и «Норси-Транс». В июне Huawei уже приобрела российскую компанию «Вокорд» […] При желании Huawei может без особых усилий выкупить все существующие российские софтверные компании. Или, к примеру, открыть здесь свой R&D-центр на 5000 рабочих мест и сманить лучших разработчиков из всех ведущих российских компаний. Финансовые возможности это позволяют.