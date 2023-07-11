Рекламная выручка первой десятки авторских Telegram-каналов в январе – июне 2023 г. выросла в 2,7 раза к аналогичному периоду 2022 г. до 301,7 млн руб., следует из данных совместного исследования Ассоциации блогеров и агентств и диджитал-агентства Social Mind. В исследовании авторы использовали статистику платформы tgstat.ru. А в качестве критерия определения популярности Telegram-каналов применили критерий цитируемости, а не охватности, поскольку «здесь цифры могут быть накручены», признают аналитики.

Больше всего рекламных доходов – 65,2 млн руб. – принес своим создателям канал «Небожена» (491 300 подписчиков), авторы которого предпочитают не раскрывать себя. «Небожена» активнее других размещает рекламу, за полгода авторы исследования насчитали 326 интеграций. Также канал по сравнению с прошлым годом более чем в 3 раза увеличил стоимость размещений – с 65 000 руб. до 200 000 руб. Среди постоянных рекламодателей канала – edtech-компания Skillfactory и Альфа-банк. На втором месте – новостной Telegram-канал с заметками Ксении Собчак «Кровавая барыня» (1,2 млн подписчиков). Его доходы за указанный период составили 56,7 млн руб. Это единственный канал, который не увеличил стоимость интеграций, оставив ее на уровне 200 000 руб. Несущественно выросло и количество размещений – 81 рекламное объявление в январе –июне 2023 г., годом ранее – 68. Среди постоянных рекламодателей – производитель мебели «Мария» и те же Skillfactory, Альфа-банк.

Третье место по доходам занимает канал «Tynu40k Goblina» (488 200 подписчиков), который ведет блогер Дмитрий Пучков, более известный как «Гоблин». Его доход от продажи рекламы вырос в 8 раз до 54,6 млн руб. При этом количество интеграций увеличилось в 3,8 раза, стоимость размещений – в 2,1 раза до 300 000 руб. Как отмечают авторы исследования, в канале «Гоблина» отсутствует маркировка рекламных сообщений, которые инфлюенсеры обязаны ставить по закону. Среди постоянных рекламодателей – Skillfactory.