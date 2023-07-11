У «СберМаркета» вместо собственного сервиса "Плати частями" теперь запускается "Долями" от «Тинькофф», заметили во Frank Media.

На официальном сайте BNPL-сервиса «Плати частями» от «Сбера» в разделе магазинов-партнеров, в которых «платят частями», отсутствует «СберМаркет». На горячей линии сервиса «Плати частями» корреспонденту Frank Media заявили, что он действительно больше не доступен на «СберМаркете». В службе поддержки маркетплейса подтвердили эту информацию, добавив, что «Плати частями» будет недоступен для оплаты с 1 по 16 июля, поэтому клиентам предлагают воспользоваться аналогом от Тинькофф. Там уточнили, что BNPL-сервис от «Сбера» отключили «временно», однако дальнейшие планы по интеграции сервиса на «СберМаркет» пока неизвестны. Операторы сервисов не назвали причины и подробности такого решения. В пресс-службе Сбербанка не стали комментировать отключение BNPL-сервиса «Плати частями» от «СберМаркета» и сотрудничество с Тинькофф. На вопрос, есть ли у «Сбера» планы на «сворачивание» или переориентацию «Плати частями», в пресс-службе кредитной организации ответили, что «сервис востребован у клиентов и партнеров», поэтому компания продолжит развивать его и «улучшать клиентский опыт».

С банком «Тинькофф», а также с Альфа-банкoм и Совкомбанком Сбер уже сотрудничает в рамках подключения сервиса «Плати QR», который призван составить конкуренцию системе быстрых платежей Центробанка. Ведутся переговоры с другими банками, но те пока идут навстречу неохотно, "опасаясь реакции ЦБ и вторичных санкций".