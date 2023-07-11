У «СберМаркета» вместо собственного сервиса "Плати частями" теперь запускается "Долями" от «Тинькофф», заметили во Frank Media.
На официальном сайте BNPL-сервиса «Плати частями» от «Сбера» в разделе магазинов-партнеров, в которых «платят частями», отсутствует «СберМаркет».
На горячей линии сервиса «Плати частями» корреспонденту Frank Media заявили, что он действительно больше не доступен на «СберМаркете». В службе поддержки маркетплейса подтвердили эту информацию, добавив, что «Плати частями» будет недоступен для оплаты с 1 по 16 июля, поэтому клиентам предлагают воспользоваться аналогом от Тинькофф. Там уточнили, что BNPL-сервис от «Сбера» отключили «временно», однако дальнейшие планы по интеграции сервиса на «СберМаркет» пока неизвестны. Операторы сервисов не назвали причины и подробности такого решения.
В пресс-службе Сбербанка не стали комментировать отключение BNPL-сервиса «Плати частями» от «СберМаркета» и сотрудничество с Тинькофф. На вопрос, есть ли у «Сбера» планы на «сворачивание» или переориентацию «Плати частями», в пресс-службе кредитной организации ответили, что «сервис востребован у клиентов и партнеров», поэтому компания продолжит развивать его и «улучшать клиентский опыт».
С банком «Тинькофф», а также с Альфа-банкoм и Совкомбанком Сбер уже сотрудничает в рамках подключения сервиса «Плати QR», который призван составить конкуренцию системе быстрых платежей Центробанка. Ведутся переговоры с другими банками, но те пока идут навстречу неохотно, "опасаясь реакции ЦБ и вторичных санкций".
Сбербанк обратился с предложением подключиться к своему платежному сервису ко всем крупным игрокам. Альфа-банк подключился в сентябре 2022 года, сейчас на него приходится около 5% платежей и при этом доля активно растет. «Преимущества относительно других сервисов оплаты — это кешбэк, такой же, как и по дебетовым картам»,— рассказали там.
В банке «Зенит» и «Открытие» “Ъ” сообщили, что рассматривают предложение Сбербанка, а в Почта-банке добавили, что это увеличит популярность оплаты с помощью QR-кода.
«Кешбэк при оплате с помощью сервиса "Плати QR" возможен, поскольку комиссия для торгово-сервисных предприятий (ТСП), подключенных к нему, составляет 0,6–1,5%, а не 0,4%, как для большинства ТСП в системе быстрых платежей», отмечал ранее руководитель управления платежей и переводов банка "Тинькофф" Сергей Хромов.
В первом квартале через СБП было совершено 200 млн покупок в более чем 650 тыс. ТСП. Оплату по QR принимают более 1,4 млн POS-терминалов Сбербанка. Ежемесячное количество транзакций — более 30 млн штук, то есть около 100 млн в квартал.
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