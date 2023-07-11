Степан Ковальчук будет назначен генеральным директором ВКонтакте, рассказали источники Григорию Лобушкину. VK не подтверждает эту информацию.
Степан работает во ВКонтакте с 2017 года. До февраля 2022 года он был вице-президентом по развитию бизнеса VK, в начале февраля 2022 стал старшим вице-президентом по медиастратегии и развитию сервисов. Курировал направления музыки и контента и работу с сообществами. Той же зимой VK покинуло несколько топ-менеджеров, включая вице-президентов, давно находившихся в руководстве (Андрей Рогозов, Очир Манджиков, Анна Артамонова), а пришли на руководящие посты несколько экс-сотрудников Ростелекома.
Отец Степана - Ковальчук Кирилл Михайлович, президент Холдинга ЗАО «Национальная Медиа Группа». Дед - Ковальчук Михаил Валентинович, Директор ФГУ «Российский научный центр «Курчатовский институт».
Дядя — Ковальчук Юрий Валентинович, крупнейший акционер и председатель совета директоров банка «Россия». Председатель совета директоров акционерного банка «Россия» с 2004 года, крупнейший акционер банка и один из его основателей. Входит в популярный у российских медиа список "друзей Путина".
Двоюродный Брат — Ковальчук Борис Юрьевич — председатель Правления ОАО «Интер РАО ЕЭС».
2 декабря 2022 года USM Holdings Алишера Усманова, владеющая через «МФ технологии» 45% VK, продала весь свой пакет страховой компании «Согаз».
Ее крупнейшие акционеры – совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук и его семья (32,3%) и «Газпром» (21,2%). Сумма сделки не раскрывалась. На следующий день еще один акционер «МФ технологий» – Газпромбанк – объявил о передаче медиахолдингу «Газпром-медиа» 45% компании. В тот же день, 3 декабря, Борис Добродеев, возглавлявший VK с 2016 г., объявил об уходе из компании.
13 декабря гендиректором VK был назначен Владимир Кириенко, который с 2016 г. работал в «Ростелекоме» в качестве первого вице-президента. Это сын Сергея Кириенко (Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, президент Национального совета айкидо России, исполнительный директор Координационного комитета по поощрению социальных, образовательных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской православной церкви).
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