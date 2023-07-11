Степан Ковальчук будет назначен генеральным директором ВКонтакте, рассказали источники Григорию Лобушкину. VK не подтверждает эту информацию.

Степан работает во ВКонтакте с 2017 года. До февраля 2022 года он был вице-президентом по развитию бизнеса VK, в начале февраля 2022 стал старшим вице-президентом по медиастратегии и развитию сервисов. Курировал направления музыки и контента и работу с сообществами. Той же зимой VK покинуло несколько топ-менеджеров, включая вице-президентов, давно находившихся в руководстве (Андрей Рогозов, Очир Манджиков, Анна Артамонова), а пришли на руководящие посты несколько экс-сотрудников Ростелекома.

Отец Степана - Ковальчук Кирилл Михайлович, президент Холдинга ЗАО «Национальная Медиа Группа». Дед - Ковальчук Михаил Валентинович, Директор ФГУ «Российский научный центр «Курчатовский институт».

Дядя — Ковальчук Юрий Валентинович, крупнейший акционер и председатель совета директоров банка «Россия». Председатель совета директоров акционерного банка «Россия» с 2004 года, крупнейший акционер банка и один из его основателей. Входит в популярный у российских медиа список "друзей Путина".

Двоюродный Брат — Ковальчук Борис Юрьевич — председатель Правления ОАО «Интер РАО ЕЭС».