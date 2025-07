К сожалению, всей информации по второму делу Гребенникова о госизмене мы не увидим, поскольку дела по таким статьям рассматриваются в закрытом режиме.

Возможны утечки, как в деле Сафронова, где всплывали упоминания чешских и немецких контрагентов Ивана, что позволило более-менее восстановить картину событий, легших в основу обвинения, а потом и приговора бывшего журналиста, но с Сергеем Гребенниковым пока нет и такого массива информации.

Но есть сведения о том, что в ходе первого дела у Сергея изъяли технику, в том числе содержащую переписку.

Как мне кажется, это одна из основных причин второго дела. If a cop follows you for 500 miles, you're going to get a ticket (Если ППСник едет за тобой 1000 километров — ты 100% получишь штраф) — а тут переписка не то что за 500 последних миль, а за последний десяток с лишним лет.

Реальная жизнь, к сожалению, может быть очень паскудной и не романтичной штукой, а источники информации иностранных спецслужб могут использоваться как втёмную, так и под давлением (например — в результате шантажа), о чём мы уже писали. При этом направлений, по которым можно было бы шантажировать Сергея Гребенникова — не одно, и не два.

Среди теорий, которые вполне можно рассмотреть, я бы выделил три:

Большое количество общения за все эти годы с тем, с кем теперь общаться не надо. Шантаж, может быть в какой-то более-менее мягкой форме, типа: «Сергей, помните как мы с вами здорово тусили? Вот у меня и пара фоток осталась, смотрите. Кстати, у меня тут вопросики есть по вашей работе, можете проконсультировать...», и вынужденное общение Сергея с теми, с кем общаться особо не надо. Чья-то личная месть.

Например, переписка с организаторами пьянок в американском или британском посольстве сейчас может получать совсем другую окраску, как и банальная поездка приглашённым экспертом куда-нибудь в Европу — это же натуральная материальная выгода.

Что касается шантажа — даже история с наркотиками выглядела не очень здорово с точки зрения PR, другой вопрос, что Сергей реально общался с топами российского политикума, имеющего отношение к IT, и тут шантажисту могли бы накачать проблем и на его голову. Но просто так отбрасывать такой сценарий — тоже нельзя.

Личная же месть, организованная таким способом, требует наличия какой-то чудовищной обиды и огромного ресурса со стороны мстящего. Дело в том, что РАЭК как ресурс уже отошёл от Гребенникова — это АНО, там кто директор — тот и контролирует предприятие, поэтому требовать чего-то ещё и как-то давить на Сергея в связи с РАЭКом — необходимости нет совершенно. С точки зрения бизнеса давить незачем.

Из РАЭК Гребенников вышел, рогом не упирался, новым директором организации назначили Дмитрия Гуляева, РАЭК как-то задышал — АНО разобралось с блокировками средств на счетах, которые копились несколько месяцев, объявили срок проведения РИФ-2025 осенью этого года (по дороге, правда, забыли продлить домен Runet-ID, надеюсь, заметят).

И это РАЭК, структура зарабатывающая что-то типа десятков миллионов рублей в год. И его уже весь отдали. И тут надо, значит, уже посаженного на семь лет человека оттуда посадить ещё и за госизмену, лет на двадцать по нынешним временам.

Даже Малик Хатажаев, бывший владелец «Лесты», с куда более интересным активом, приносящим десятки миллиардов, пострадал сильно меньше.

То есть, мы или признаём, что у Сергея есть какие-то чудовищные враги с каким-то совершенно чудовищным влиянием на силовые структуры, которые just for fun из личных соображений могут закатать человека в тюрьму на десятки лет, хотя он уже там.

Или нам остаются первые два варианта — что госизмена в каком-то виде была, а что конкретно было её эпизодами — пока можно лишь гадать.

Ну или можно придумать ещё какие-то версии, но мне лично — они уже не придумываются.

Наши новости вы можете обсудить в Телеграм-канале Roem.ru >>>