Агрегатор скидок в супермаркетах «Едадил» тестирует новый проект — кэшбэк-сервис для супермаркетов «Сова». Пока что приложение работает только на Android, а вывод кэшбэка возможен только на Яндекс.Деньги или на счёт телефона. Об этом рассказал «Роем!» глава по продукту компании Михаил Климин.

Фактически, это бета-тест: сейчас компания будет тратить собственные средства на бонусы, в будущем планируется, что это будут делать производители продукции. Приложение будет доступно первой тысяче человек. Климин отметил, что запуск iOS-версии будет зависить от успеха Android-приложения.

Приложение возвращает до 50% от стоимости покупок в супермаркетах. Кэшбэк действует только на определённые позиции. Акционные товары определит само приложение, если отсканировать QR-код на чеке. Эти коды стали печатать с 1 июля 2017 года в официальном порядке все магазины в связи с изменениями в 54-ФЗ «О применении ККТ».

Судя по сайту проекта, услуга оказывается ООО «Едадил промо» — это на 100% дочка «Едадила». Сам «Едадил» основала Наталия Шагарина, продакт-менеджер «Яндекса», в 2015 году. Тогда же она покинула компанию и получила от поисковика инвестиции за долю в 10%.