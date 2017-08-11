Председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отправил вице-премьеру Аркадию Дворковичу (курирует вопросы связи в правительстве) письмо с предложениями изменить «закон Яровой». «Ведомости» пишут, что РСПП предлагает отказаться от хранения содержания сообщений пользователей в пользу хранения так называемых «электромагнитных сигналов». Собеседники в операторах пояснили газете, что имеется в виду «последовательность единиц и нулей, которая и представляет собой трафик», а термин «электромагнитный сигнал» выбран специально, чтобы избежать точной формулировки, что именно нужно хранить. Суть в том, что операторы не хотят хранить отдельно разные типа трафика, потому что это дорого. Вместо этого они предлагают записывать нерасшифрованную информацию и передавать его правоохранительным органам, которые и будут заниматься расшифровкой и вычленением нужной им информации.